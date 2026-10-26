Прокуратура Севастополя пресекла эксплуатацию гидроцикла без госрегистрации

Одновременно в отношении судовладельца возбуждено дело об административном правонарушении, а начальнику ГУ МЧС России по Севастополю внесено представление — сигнал надзорного органа, который предполагает, что к выпуску незарегистрированного судна на воду может иметь отношение и ведомство, отвечающее за безопасность на акватории.