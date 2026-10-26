Из-за медведей на севере Новосибирской области ввели режим повышенной готовности
В Северном муниципальном округе Новосибирской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой выхода медведей. На время его действия на этой территории установлен комендантский час с 19:00 до 07:00, сообщается на сайте администрации муниципального образования.
Местным жителям рекомендовано при передвижении использовать личный автотранспорт. Дети не должны находиться на улицах без сопровождения взрослых.
Ранее аналогичный режим был введен в Станционном сельсовете Новосибирского района и в Куйбышевском районе. Министерство природных ресурсов и экологии региона издало более 50 приказов об отстреле бурых медведей. На данный момент добыто 49 хищников.