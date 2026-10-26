На обновление Нахичеванского базара в Ростове потратят около 700 млн рублей
На модернизацию Нахичеванского базара в Ростове-на-Дону направят около 700 млн руб., из которых порядка 250 млн руб. уже вложены. Об этом 25 октября сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Центральная часть проекта — реставрация мясного павильона площадью более 3 тыс. кв. м, относящегося к объектам культурного наследия. Исторический облик «Мясного пассажа» воссоздают по сохранившимся чертежам: планируется восстановить входные группы и обеспечить доступность для маломобильных посетителей. Работы должны завершиться в 2027 году.
Обновление также затронет рыбный и фруктово-овощной павильоны, открытую ярмарочную зону, а в планах — создание фуд-корта. По данным властей, рынок ежедневно посещают около 15 тыс. человек.