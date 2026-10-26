«Интергео» подала кассационную жалобу на решение суда об отзыве лицензии на Ак-Суг

Основанием для отзыва лицензии стало неисполнение «Голевской ГРК» условий лицензионного соглашения. Ведомство указало на срыв сроков начала строительства объектов инфраструктуры, предусмотренных утвержденным техническим проектом. Так, согласно материалам дела, время на подготовку техпроекта сдвигалось четыре раза (с 2011 по 2020 год), а срок ввода месторождения в эксплуатацию — пять раз (с 2012 по 30 июля 2024 года). В сентябре 2023 года на профильном совещании было официально зафиксировано отставание фактического статуса строительства.