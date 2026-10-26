«Интергео» подала кассационную жалобу на решение суда об отзыве лицензии на Ак-Суг
Компания «Интергео» Михаила Прохорова подала кассационную жалобу на решение об отзыве лицензии на медно-порфировое месторождение Ак-Суг в Республике Тыва. Как следует из материалов дела, предприятие оспаривает постановления арбитражного суда Москвы и Девятого арбитражного апелляционного суда, которые ранее признали законным решение Роснедр от 2024 года о досрочном прекращении права пользования недрами.
Согласно карточке дела, кассационная жалоба пока не рассмотрена судом округа и не принята к производству.
Спор касается одного из крупнейших инвестиционных проектов в горнодобывающей отрасли — «Строительство горно-обогатительного комбината на Ак-Сугском месторождении», который реализуется через дочернее предприятие «Голевская ГРК» (100% принадлежит УК «Интергео»). Лицензия на разведку и добычу меди и молибдена была получена по итогам аукциона в 2007 году со сроком действия до 1 февраля 2027 года.
Основанием для отзыва лицензии стало неисполнение «Голевской ГРК» условий лицензионного соглашения. Ведомство указало на срыв сроков начала строительства объектов инфраструктуры, предусмотренных утвержденным техническим проектом. Так, согласно материалам дела, время на подготовку техпроекта сдвигалось четыре раза (с 2011 по 2020 год), а срок ввода месторождения в эксплуатацию — пять раз (с 2012 по 30 июля 2024 года). В сентябре 2023 года на профильном совещании было официально зафиксировано отставание фактического статуса строительства.
В «Интергео» с претензиями не согласились. В материалах дела указано, что к маю 2024 года «Голевская ГРК» выполнила значительный объем строительно-монтажных работ. По заявлению компании, горно-обогатительный комбинат находился в максимальной степени готовности, и с июля 2024 года предприятие было готово приступить к промышленным буровзрывным и экскавационным работам. Суд первой инстанции доводы недропользователя во внимание не принял, признав действия Роснедр законными.
В 2024 году правительство РФ поручило провести новый аукцион на Ак-Сугский участок недр, заявителями могли быть структуры, где от 50% владеет «Ростех». По результатам аукциона права на месторождение получило АО «Перспективные горнорудные проекты», предложив 3,8 млрд руб. при начальной стоимости 3,4 млрд руб.