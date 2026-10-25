Ставки оперирования полувагонами выросли с минимумов во втором полугодии

В рейтинге за первое полугодие традиционно появляются итоги по выручке за полный предыдущий год. Лидерами по этому показателю стали ПГК, «Газпромтранс» и «Уголь-Транс». Но следует учитывать, что выручку раскрывают все меньше компаний. Крупнейшие операторы, раскрывшие финансовые показатели, выплатили в 2025 году дивиденды на 113,6 млрд руб., что более чем в три раза меньше, чем в 2024 году.