Ставки оперирования полувагонами выросли с минимумов во втором полугодии
Ставки оперирования в наиболее массовом сегменте полувагонов летом начали восстановление относительно зимнего минимума, но их уровень пока недостаточен для покрытия возросшей себестоимости ремонтов и инвестиций в новый парк. Как отмечают в отрасли, сокращение профицита вагонов и появление локального дефицита, подталкивающие ставки вверх, не сопровождаются увеличением грузовой базы.
Топ-3 рейтинга не первый год возглавляет Первая грузовая компания (ПГК). На втором месте — входящая в ОАО РЖД Федеральная грузовая компания (ФГК), замыкает тройку Национальная транспортная компания (НТК; в основном перевозит грузы СУЭК и «Еврохима»).
В рейтинге за первое полугодие традиционно появляются итоги по выручке за полный предыдущий год. Лидерами по этому показателю стали ПГК, «Газпромтранс» и «Уголь-Транс». Но следует учитывать, что выручку раскрывают все меньше компаний. Крупнейшие операторы, раскрывшие финансовые показатели, выплатили в 2025 году дивиденды на 113,6 млрд руб., что более чем в три раза меньше, чем в 2024 году.