Глава СКР отреагировал на информацию о плохом состоянии дороги в Ульяновске
На проблему жалуются жители Лугового
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению о ненадлежащем состоянии дорожной инфраструктуры в селе Луговом Ульяновской области. Об этом сообщает информационный центр ведомства.
В комментариях в социальной сети СК России «ВКонтакте» поступило обращение по вопросу ненадлежащего состояния дорожной инфраструктуры в селе Луговом городского округа Ульяновска. Более четырех лет одна из местных дорог находится в непригодном состоянии. Асфальтовое покрытие на ней отсутствует, грунтовое полотно постоянно размывается. В связи с этим затруднены пешее передвижение граждан, среди которых школьники и пенсионеры, а также проезд транспортных средств, в том числе экстренных служб, затруднены. Так, в прошлом году к домовладению заявительницы не смог проехать автомобиль скорой медицинской помощи. Обращения в компетентные органы результатов не принесли.
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Ульяновской области Антону Дунину провести процессуальную проверку и представить доклад. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.