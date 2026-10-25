Глава СКР отреагировал на информацию о плохом состоянии дороги в Ульяновске

В комментариях в социальной сети СК России «ВКонтакте» поступило обращение по вопросу ненадлежащего состояния дорожной инфраструктуры в селе Луговом городского округа Ульяновска. Более четырех лет одна из местных дорог находится в непригодном состоянии. Асфальтовое покрытие на ней отсутствует, грунтовое полотно постоянно размывается. В связи с этим затруднены пешее передвижение граждан, среди которых школьники и пенсионеры, а также проезд транспортных средств, в том числе экстренных служб, затруднены. Так, в прошлом году к домовладению заявительницы не смог проехать автомобиль скорой медицинской помощи. Обращения в компетентные органы результатов не принесли.