Квартальнов анонсировал возвращение Березкина на лед
Главный тренер ярославского «Локомотива» Дмитрий Квартальнов сообщил, что нападающий Максим Березкин выйдет на лед 26 октября. Об этом он заявил на пресс-конференции после домашнего матча с череповецкой «Северсталью», который завершился победой ярославцев со счетом 1:0.
«Пока не могу сказать, но самый приятный момент — завтра на лед выходит Березкин»,— сказал господин Квартальнов. На уточняющий вопрос журналистов о том, будет ли форвард тренироваться в общей группе, тренер ответил: «Все, я сказал, что он».