Квартальнов анонсировал возвращение Березкина на лед

«Пока не могу сказать, но самый приятный момент — завтра на лед выходит Березкин»,— сказал господин Квартальнов. На уточняющий вопрос журналистов о том, будет ли форвард тренироваться в общей группе, тренер ответил: «Все, я сказал, что он».