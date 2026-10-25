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Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
Ярославль

Квартальнов анонсировал возвращение Березкина на лед

Главный тренер ярославского «Локомотива» Дмитрий Квартальнов сообщил, что нападающий Максим Березкин выйдет на лед 26 октября. Об этом он заявил на пресс-конференции после домашнего матча с череповецкой «Северсталью», который завершился победой ярославцев со счетом 1:0.

ХК «Локомотив»

«Пока не могу сказать, но самый приятный момент — завтра на лед выходит Березкин»,— сказал господин Квартальнов. На уточняющий вопрос журналистов о том, будет ли форвард тренироваться в общей группе, тренер ответил: «Все, я сказал, что он».
Виктория Самко