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Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
Северо-Запад

В Петербурге при пожарах из-за курения за девять месяцев погибли 26 человек

За девять месяцев 2026 года в Санкт-Петербурге произошло 1 388 пожаров, причиной которых стало неосторожное обращение с огнем при курении. В результате погибли 26 человек. Об этом 25 октября сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.
Почти 1,4 тыс. пожаров в Петербурге произошли из-за неосторожного курения

Почти 1,4 тыс. пожаров в Петербурге произошли из-за неосторожного курения

Александр Коряков / Коммерсантъ

В ведомстве напомнили о правилах пожарной безопасности при курении. Спасатели рекомендуют не оставлять непотушенные сигареты, не выбрасывать окурки с балконов и лоджий и не курить в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения.
Кроме того, в МЧС призвали не использовать бумажные кульки вместо пепельниц.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор