В Петербурге при пожарах из-за курения за девять месяцев погибли 26 человек

За девять месяцев 2026 года в Санкт-Петербурге произошло 1 388 пожаров, причиной которых стало неосторожное обращение с огнем при курении. В результате погибли 26 человек. Об этом 25 октября сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.