Глава СКР ждет доклад о деле по факту осквернения памятника в Прикамье
Следственное управление СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 243.4 УК РФ (осквернение памятников, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов). Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Дело возбуждено после появления информации о том, что житель Березников нанес оскорбительную надпись на стелу монумента, установленного в честь участников СВО. Об этом 23 октября сообщал глава муниципалитета Алексей Казаченко.
По информации господина Казаченко, надпись была оперативно устранена силами городских служб. Записи с камер были отправлены в полицию для установления виновного и привлечения его к ответственности.
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.