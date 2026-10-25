Глава СКР ждет доклад о деле по факту осквернения памятника в Прикамье

Следственное управление СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 243.4 УК РФ (осквернение памятников, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов). Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Дело возбуждено после появления информации о том, что житель Березников нанес оскорбительную надпись на стелу монумента, установленного в честь участников СВО. Об этом 23 октября сообщал глава муниципалитета Алексей Казаченко.