На территории Краснодарского края объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Краснодарского края. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, это означает, что существует угроза падения ракет.
«Если вы в здании — отойдите от окон, укройтесь в защищенном помещении (защитное сооружение, заглубленное помещение, подвал). Если вы на улице — укройтесь в ближайшем защищенном помещении или в складках местности. Если вы в транспорте — выйдите и укройтесь в ближайшем защищенном помещении или в складках местности. При обнаружении обломков ракет, не подходите к ним — звоните 112»,— говорится в сообщении.
Ранее было объявлено об авиационной опасности. Как сообщили в ГУ МЧС по краю, с 17:30 над территорией региона возникла угроза падения взрывных устройств.