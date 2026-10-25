«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в гостевом матче КХЛ

В составе казанской команды шайбы забросили Александр Хмелевский и Денис Комков. Единственный гол хозяев на счету Александра Жаровского. Благодаря победе «Ак Барс» поднялся на третье место в таблице Восточной конференции — 22 очка после 20 матчей.