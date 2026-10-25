«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в гостевом матче КХЛ
Матч завершился со счетом 2:1
Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» взял верх над уфимским «Салаватом Юлаевым» в регулярном чемпионате КХЛ — встреча завершилась со счетом 2:1.
В составе казанской команды шайбы забросили Александр Хмелевский и Денис Комков. Единственный гол хозяев на счету Александра Жаровского. Благодаря победе «Ак Барс» поднялся на третье место в таблице Восточной конференции — 22 очка после 20 матчей.
Следующая встреча «Ак Барса» состоится 28 октября против омского «Авангарда», начало в 19:00 мск.