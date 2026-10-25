«Локомотив-Кубань» переиграл «Самару»
Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» со счетом 92:62 на выезде одержал победу над «Самарой» в рамках 6-го тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Команды начали встречу в высоком темпе, обмениваясь результативными атаками. Вперед выходила то одна, то другая команда, и ни одной из них не удавалось надолго завладеть инициативой. Однако первая четверть осталась за «железнодорожниками» - 21:17. Во второй десятиминутке рисунок игры кардинально изменился. Баскетболисты «Локомотива-Кубань» прибавили в агрессии: они доминировали на щитах, забирая большинство подборов в нападении, и эффективно завершали атаки. Преимущество подопечных Томислава Томовича начало стремительно расти. К большому перерыву южане уверенно лидировали в счете - 49:31.
После смены сторон волжане не смогли наладить командные взаимодействия в атаке, что привело к низкой реализации бросков. Тренерский штаб «Самары» брал тайм-аут, чтобы внести корректировки в действия своей команды, но сдержать натиск гостей так и не удалось. «Локомотив-Кубань» довел встречу до победы со счетом 92:62.
Самым результативным игроком южан стал Патрик Миллер. В его активе 16 очков. В следующем туре Единой лиги ВТБ подопечные Томислава Томовича 1-го ноября встретятся в Краснодаре с казанским «УНИКСОМ».