«Локомотив-Кубань» переиграл «Самару»

Команды начали встречу в высоком темпе, обмениваясь результативными атаками. Вперед выходила то одна, то другая команда, и ни одной из них не удавалось надолго завладеть инициативой. Однако первая четверть осталась за «железнодорожниками» - 21:17. Во второй десятиминутке рисунок игры кардинально изменился. Баскетболисты «Локомотива-Кубань» прибавили в агрессии: они доминировали на щитах, забирая большинство подборов в нападении, и эффективно завершали атаки. Преимущество подопечных Томислава Томовича начало стремительно расти. К большому перерыву южане уверенно лидировали в счете - 49:31.