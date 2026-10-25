Ставропольский край возглавил рейтинг регионов по инвестициям в прорывные проекты
Министр экономического развития России Максим Решетников поблагодарил Ставропольский край за социально-экономическое развитие на Съезде министров экономического развития в Москве. По словам министра экономики края Антона Доронина, регион стал лидером по привлечению частных инвестиций в «прорывные» проекты, сообщил он в своих соцсетях.
Речь идет о проектах модели экономического развития Ставрополья до 2030 года. В нее входят инициативы в сельском хозяйстве, промышленности, энергетике, логистике и туризме. Среди крупных направлений — агропромышленный кластер, производство удобрений и развитие туристических возможностей Кавказских Минеральных Вод.
Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что власти оценивали вложения в развитие Кавминвод до 2030 года в 314,2 млрд руб., а агропромышленного кластера — в 93,9 млрд руб. Эти суммы отражают планы по отдельным направлениям, а не объем инвестиций, уже поступивших в край.
К августу 2026 года, по данным министра Доронина, с начала реализации прорывных проектов край освоил 213,3 млрд руб.; более 99% этой суммы составили частные вложения. Проекты дали около 21,3 тыс. рабочих мест, а произведенные товары и услуги оценили в 106,9 млрд руб. Регион сообщил, что выполнил план по инвестициям более чем на 105%, по созданию рабочих мест — на 118,2%.
У проектов есть и измеримые отраслевые результаты. Экспертная группа Северо-Кавказского федерального университета сообщала, что к началу 2026 года в агропромышленном кластере освоили 76,8 млрд руб. частных средств и создали 7,4 тыс. рабочих мест. В числе крупных инициатив — кластер по выпуску карбамида в Будённовске стоимостью 150 млрд руб. В 2025 году к модели добавили новые подпроекты, включая ягодный кластер, переработку баранины и экокурорт в Кисловодске. На 2026 год эксперты называли ориентир в 24,3 млрд руб. частных вложений в проекты модели.
При этом по данным аналитической группы «ПКР — Investprojects», вложения в проекты АПК края к июню 2026 года сократились год к году вдвое, до 24,7 млрд руб., а число проектов уменьшилось с 26 до 17. Аналитики связывали изменения с заморозкой и отказом от крупных инициатив, в том числе тепличных комплексов. Поэтому лидерство по привлечению частных средств именно в «прорывные» проекты не следует автоматически трактовать как лидерство края по всем инвестициям или отраслям.