Ставропольский край возглавил рейтинг регионов по инвестициям в прорывные проекты

При этом по данным аналитической группы «ПКР — Investprojects», вложения в проекты АПК края к июню 2026 года сократились год к году вдвое, до 24,7 млрд руб., а число проектов уменьшилось с 26 до 17. Аналитики связывали изменения с заморозкой и отказом от крупных инициатив, в том числе тепличных комплексов. Поэтому лидерство по привлечению частных средств именно в «прорывные» проекты не следует автоматически трактовать как лидерство края по всем инвестициям или отраслям.