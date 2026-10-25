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Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
Кубань-Черноморье

На Кубани объявили угрозу падения взрывных устройств

В Краснодарском крае вновь объявлена авиационная опасность. Как сообщили в ГУ МЧС по краю, с 17:30 над территорией региона возникла угроза падения взрывных устройств.

Антон Великжанин / Коммерсантъ

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«Если вы в здании — отойдите от окон, укройтесь в защищенном помещении (защитное сооружение, заглубленное помещение, подвал). Если вы на улице — укройтесь в ближайшем защищенном помещении или в складках местности. Если вы в транспорте — выйдите и укройтесь в ближайшем защищенном помещении или в складках местности. При обнаружении обломков взрывных устройств, не подходите к ним – звоните 112»,— говорят в МЧС.
Также беспилотная опасность объявлена на территории Туапсинского округа, Сочи, Геленджика и Мостовского района.
Об опасности прилета беспилотников сообщает также ресурс «Радар Краснодар БПЛА».
Василий Хитрых