На Кубани объявили угрозу падения взрывных устройств
В Краснодарском крае вновь объявлена авиационная опасность. Как сообщили в ГУ МЧС по краю, с 17:30 над территорией региона возникла угроза падения взрывных устройств.
«Если вы в здании — отойдите от окон, укройтесь в защищенном помещении (защитное сооружение, заглубленное помещение, подвал). Если вы на улице — укройтесь в ближайшем защищенном помещении или в складках местности. Если вы в транспорте — выйдите и укройтесь в ближайшем защищенном помещении или в складках местности. При обнаружении обломков взрывных устройств, не подходите к ним – звоните 112»,— говорят в МЧС.
Также беспилотная опасность объявлена на территории Туапсинского округа, Сочи, Геленджика и Мостовского района.
Об опасности прилета беспилотников сообщает также ресурс «Радар Краснодар БПЛА».