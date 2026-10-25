Пермские фигуристы выиграли короткую программу на Гран-при России
Лидерами второго этапа Гран-при России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге после короткой программы в соревнованиях спортивных пар стали Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков. Оба представляют Пермский край. Как сообщает «Ъ», они набрали 79,43 балла и заняли первое промежуточное место. Судейская оценка технических элементов у спортсменов составила 43,79 балла, а за компоненты они получили 35,64.
Вторыми идут Анастасия Мишина и Александр Галлямов из Санкт-Петербурга с результатом 78,94 балла. Третье место занимает московская пара Екатерина Гейниш и Андрей Рудь с 67,35 балла.
Сегодня фигуристы выступят с произвольными программами. После этого определятся победители второго этапа Гран-при.