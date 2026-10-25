Из жизни ушел бывший завкафедрой Пермского аграрно-технологического университета
На 82-м году жизни скончался кандидат технических наук, доцент, бывший заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности Пермского государственного аграрно-технологического университета Леонид Крашевский. Об этом сообщает пресс-служба вуза. Причины смерти не уточняются.
Леонид Крашевский родился 8 ноября 1944 года в Минской области Белорусской ССР. В 1968-м окончил Пермское высшее командно-инженерное училище по квалификации «военный инженер-механик». Степень кандидата технических наук ему была присвоена в 1991 году, ученое звание доцента — в 1999-м. Господин Крашевский возглавлял кафедру безопасности жизнедеятельности ПГАТУ с 2004 по 2019 год.