Из жизни ушел бывший завкафедрой Пермского аграрно-технологического университета

Леонид Крашевский родился 8 ноября 1944 года в Минской области Белорусской ССР. В 1968-м окончил Пермское высшее командно-инженерное училище по квалификации «военный инженер-механик». Степень кандидата технических наук ему была присвоена в 1991 году, ученое звание доцента — в 1999-м. Господин Крашевский возглавлял кафедру безопасности жизнедеятельности ПГАТУ с 2004 по 2019 год.