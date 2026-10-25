В Мурманской области увеличат финансирование поддержки медработников более чем на 300 млн рублей

В настоящее время в регионе действует более 20 мер поддержки медработников. Среди них — единовременные выплаты до 1 млн рублей при трудоустройстве, предоставление служебного жилья или компенсация аренды, помощь в приобретении собственного жилья, участие в программе «Свой дом в Арктике», а также районные и полярные надбавки.