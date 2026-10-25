В Мурманской области увеличат финансирование поддержки медработников более чем на 300 млн рублей
В 2027 году в Мурманской области планируют увеличить финансирование мер поддержки медицинских работников более чем на 300 млн рублей по сравнению с 2026 годом. Об этом сообщил заместитель губернатора — министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев.
По словам главы регионального Минздрава, обеспеченность медицинскими кадрами в области постепенно улучшается, однако проблема нехватки специалистов остается актуальной.
В настоящее время в регионе действует более 20 мер поддержки медработников. Среди них — единовременные выплаты до 1 млн рублей при трудоустройстве, предоставление служебного жилья или компенсация аренды, помощь в приобретении собственного жилья, участие в программе «Свой дом в Арктике», а также районные и полярные надбавки.
Дополнительное финансирование в 2027 году планируют направить на привлечение новых специалистов и создание условий для их работы и жизни в Мурманской области.