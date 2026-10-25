Солист Пермского театра оперы и балета завершает карьеру артиста
Солист Пермского театра оперы и балета им. Чайковского Тарас Товсюк покидает состав труппы, сообщает пресс-служба культурного учреждения. Сегодня состоится его последний спектакль — он исполнит партию Кончака в балете «Ярославна». После этого господин Товсюк останется в театре и будет назначен педагогом-репетитором балетной труппы.
Тарас Товсюк окончил Пермское хореографическое училище. Служит в Пермском театре оперы и балета с 2006 года. В составе труппы он исполнил несколько десятков партий, включая Али в «Корсаре», Нурали в «Бахчисарайском фонтане», Голубую птицу в «Спящей красавице», Гамаш в «Дон Кихоте». Профессиональный путь Тараса Товстюка отмечен дипломом Конкурса артистов балета «Арабеск» и премией в сфере культуры и искусства имени Сергея Павловича Дягилева.