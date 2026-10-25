Глава СКР вмешался в ситуацию с бездомными животными в Ростовской области
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела о бездействии властей при отлове бездомных собак в Шахтах Ростовской области, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
Внимание главы федерального ведомства привлекла ситуация в микрорайоне Артем города Шахты, где возле многоквартирного дома сформировалась стая агрессивных животных. Местные жители сообщили, что особи неоднократно атаковали прохожих, однако решить проблему через официальные структуры не удалось.
Поводом для вмешательства стали обращения, размещенные в аккаунте приемной Александра Бастрыкина в социальной сети «ВКонтакте». Граждане указали на парадоксальный факт: ранее отловленные собаки, демонстрировавшие опасное поведение, были выпущены обратно в привычную среду. Реакция на жалобы в различные инстанции оказалась безрезультатной.
После поступления сигнала региональное управление ведомства инициировало уголовное производство. Теперь руководитель СКР ожидает от исполняющего обязанности начальника СУ СК России по Ростовской области Александра Валиева детального рапорта о собранных в ходе следственных мероприятий данных.
Особое внимание уделяется обстоятельствам, при которых потенциально опасные животные оказались на свободе. По завершении расследования в Москву также должны быть направлены итоговые материалы. Ход исполнения поручения контролируется центральным аппаратом ведомства, что подчеркивает значимость проблемы для федерального руководства.