Глава СКР вмешался в ситуацию с бездомными животными в Ростовской области

Особое внимание уделяется обстоятельствам, при которых потенциально опасные животные оказались на свободе. По завершении расследования в Москву также должны быть направлены итоговые материалы. Ход исполнения поручения контролируется центральным аппаратом ведомства, что подчеркивает значимость проблемы для федерального руководства.