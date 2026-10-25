Хоккеисты «Лады» уступили «Сочи» в матче КХЛ
«Лада» опустилась на последнее место в Западной конференции
В воскресенье, 25 октября, в Тольятти на стадионе «Лада-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2026/2027, в котором местная «Лада» принимала «Сочи». Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей, одержавших вторую победу подряд.
В составе хозяев шайбы забили Никита Сетдиков, Андрей Рыкманов и Андрей Алтыбармакян. У «Сочи» отличились Денис Венгрыжановский, Илья Николаев, Артур Гиздатуллин и Матвей Гуськов.
После победы в Тольятти хоккеисты «Сочи» ушли с последнего места в турнирной таблице Западной конференции, которое теперь занимает «Лада».