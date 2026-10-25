Хоккеисты «Лады» уступили «Сочи» в матче КХЛ

В воскресенье, 25 октября, в Тольятти на стадионе «Лада-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2026/2027, в котором местная «Лада» принимала «Сочи». Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей, одержавших вторую победу подряд.