Петербург и Ленобласть вошли в пятерку регионов с наибольшим числом погибших в ДТП
Санкт-Петербург и Ленинградская область вошли в пятерку регионов России с наибольшим числом погибших в ДТП за январь—сентябрь 2026 года. За девять месяцев в автопроисшествиях в двух регионах погибли 328 человек. Об этом свидетельствуют материалы МВД России, с которыми ознакомился ТАСС.
По числу погибших в ДТП Петербург и Ленобласть заняли четвертое место в общероссийском антирейтинге. Выше расположились Краснодарский край, где погибли 462 человека, Московская область с 423 погибшими и Ростовская область с 347. Замыкает пятерку Башкирия — 248 погибших.
В предыдущие годы Санкт-Петербург и Ленинградская область также входили в число регионов с наиболее высокой смертностью на дорогах. За аналогичный период 2025 года в двух регионах погибли 292 человека, в 2024 году — 331, а в 2023 году — 306.
При этом в 2026 году число погибших в ДТП в Петербурге и Ленобласти оказалось выше показателя за восемь месяцев 2025 года, но ниже результатов за аналогичные периоды 2024 и 2023 годов.
Всего в России с января по сентябрь 2026 года в результате ДТП погибли 9 171 человек — на 913 меньше, чем за аналогичный период 2025 года.