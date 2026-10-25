Единый план озеленения Новороссийска подготовят до конца 2026 года

Как рассказал «Ъ-Новороссийск» эколог Вениамин Голубитченко, при проектировании новых микрорайонов, которые затем строились в 70-е, 80-е и 90-е годы XX века, в городе все шло к созданию зеленого каркаса. Тогда, по словам эколога, были сделаны его очень важные элементы озеленения: парковая магистраль на улице Советов; большая и широкая озелененная часть улицы Видова — от Луначарского до Тобольской, а также часть озеленения, которое было выполнено от улицы Куникова до Героев Десантников (по верхней стороне, где находится ЗАГС).