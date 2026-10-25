Единый план озеленения Новороссийска подготовят до конца 2026 года
В Новороссийске проводится масштабная работа по созданию водно-зеленого каркаса города. Как сообщили «Ъ-Новороссийск» в горадминистрации, в настоящее время все деревья, кустарники и прочая растительность оцифровываются и вносятся в единую базу данных. «К концу 2026 года на основе данных, собранных в ходе оцифровки, будет подготовлен единый план озеленения для всего Новороссийска»,— подчеркнули в мэрии.
На разработку проекта «зеленого каркаса» из муниципального бюджета выделено 64 млн руб. Контракт заключен с петербургской проектной организацией ООО «Ленгипрогор», специализирующейся на градостроительных инициативах.
«Работа над проектом “Водно-зеленый каркас” началась в Новороссийске еще в 2025 году. Тогда был проведен ряд подготовительных мероприятий, а также заложена практическая база. Была создана система управления: в городской администрации утвердили состав межведомственной рабочей группы по созданию водно-зеленого каркаса»,— сообщили в администрации города-героя.
Водно-зеленый каркас станет единой системой, которая объединит водные объекты, парки, скверы, дворы и пешеходные маршруты в целостный «зеленый» организм. Проект, по словам заместителя главы Новороссийска Натальи Ищенко, задуман не как разовая кампания по высадке деревьев, а как долгосрочная стратегия, рассчитанная на десятилетия. Его главная цель — обеспечить экологическую стабильность, улучшить качество воздуха и создать комфортные условия для жизни и отдыха горожан.
«Концепция опирается на принцип урбобиоценоза — системы, объединяющей растения и животный мир на урбанизированных территориях»,— рассказывает Наталья Ищенко.
По словам разработчиков, комплексное озеленение способно стать настоящей ценностью для города, однако для достижения ощутимого результата потребуется время. Сегодня, по словам Натальи Ищенко, существует «значительный перекос в сторону промышленной зоны», и проект призван изменить этот дисбаланс, вернув Новороссийску образ зеленого и морского города.
Как рассказал «Ъ-Новороссийск» эколог Вениамин Голубитченко, при проектировании новых микрорайонов, которые затем строились в 70-е, 80-е и 90-е годы XX века, в городе все шло к созданию зеленого каркаса. Тогда, по словам эколога, были сделаны его очень важные элементы озеленения: парковая магистраль на улице Советов; большая и широкая озелененная часть улицы Видова — от Луначарского до Тобольской, а также часть озеленения, которое было выполнено от улицы Куникова до Героев Десантников (по верхней стороне, где находится ЗАГС).
«Это было движение к зеленому каркасу, но оно не было воплощено в жизнь до конца. Потом начались точечные застройки города, и сегодня, к сожалению, возможность создания такого каркаса значительно уменьшились»,— рассказал господин Голубитченко.