Пермяки добираются до работы на общественном транспорте чаще, чем на личном авто

На общественном транспорте до работы добираются 46% опрошенных пермяков, на автомобиле — 38%. Как сообщает пресс-служба сервиса Superjob, в 2024 году преобладали автомобилисты: их доля составляла 48%, пассажиров было 39%. Как подсчитали аналитики, в среднем пермяки добираются на общественном транспорте до места трудовой деятельности 36 минут, на машине — 30 минут. При этом, согласно ответам респондентов, желаемое время в пути оценивается в 16 минут.