Пермяки добираются до работы на общественном транспорте чаще, чем на личном авто
На общественном транспорте до работы добираются 46% опрошенных пермяков, на автомобиле — 38%. Как сообщает пресс-служба сервиса Superjob, в 2024 году преобладали автомобилисты: их доля составляла 48%, пассажиров было 39%. Как подсчитали аналитики, в среднем пермяки добираются на общественном транспорте до места трудовой деятельности 36 минут, на машине — 30 минут. При этом, согласно ответам респондентов, желаемое время в пути оценивается в 16 минут.
Чаще всего общественным транспортом для поездок на работу пользуются жители Москвы (65%), Санкт-Петербурга (57%) и Новосибирска (50%). Наибольшая доля автомобилистов оказалась в Казани (55%), Хабаровске (54%), Тольятти (53%) и Красноярске (52%).