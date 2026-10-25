ХК «Сочи» обыграл «Ладу»
Хоккейный клуб «Сочи» в Тольятти одержал победу над местной «Ладой» в рамках 18-го тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2026/2027. Игра закончилась со счетом 4:3.
Соперники начали игру на встречных курсах, но счет в матче открыли хозяева на 16-й минуте благодаря Никите Сетдикову. Однако вскоре тольяттинцев подвело удаление Дмитрия Кугрышева. Численным большинством южане воспользовались, когда Денис Венгрыжановский восстановил равенство – 1:1. Это уже девятая шайба сочинского нападающего в этом сезоне. Незадолго до первого перерыва «черноморцы» вышли вперед после точного броска Ильи Николаева.
В концовке второго периода команды обменялись забитыми голами. Сначала Артур Гиздатуллин помог «Сочи» увеличить преимущество до двух шайб, но в одной из ответных атак нападающий «Лады» Алексей Рыкманов сократил отставание и вернул интригу в этой игре. На 46-й минуте шайбу в ворота хозяев отправил Матвей Гуськов. На 52-й минуте нападающий тольяттинцев Андрей Алтыбармакян установил окончательный результат. В итоге – победа «Сочи» со счетом 4:3.
После 18 матчей южане занимают 10-е место в Западной Конференции. В следующем туре в рамках КХЛ подопечные Андрея Миронова сыграют 27-го октября на выезде против уфимского «Салавата Юлаева».