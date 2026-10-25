ХК «Сочи» обыграл «Ладу»

В концовке второго периода команды обменялись забитыми голами. Сначала Артур Гиздатуллин помог «Сочи» увеличить преимущество до двух шайб, но в одной из ответных атак нападающий «Лады» Алексей Рыкманов сократил отставание и вернул интригу в этой игре. На 46-й минуте шайбу в ворота хозяев отправил Матвей Гуськов. На 52-й минуте нападающий тольяттинцев Андрей Алтыбармакян установил окончательный результат. В итоге – победа «Сочи» со счетом 4:3.