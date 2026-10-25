На Кубани рост просрочки по ипотеке на готовое жилье с начала года составил 45%

В России с начала 2026 года объем неплатежей на первичном рынке ипотеки увеличился на 20% на фоне падения портфеля на 10%. Среднемесячный прирост достиг 480 млрд руб., что эквивалентно 1,2% портфеля. За восемь месяцев 2026 года накопленный объем неплатежей по ипотеке под залог договоров долевого участия (ДДУ, ипотека на покупку строящегося жилья) в целом по России превысил 22,5 млрд руб., увеличившись с начала года на 3,85 млрд руб. За 2025 год был отмечен двукратный рост, с 9,3 млрд до 18,7 млрд руб., а за 2024 год — в 1,5 раза, на 3,1 млрд руб.