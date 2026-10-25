На Кубани рост просрочки по ипотеке на готовое жилье с начала года составил 45%
На рынке вторичной недвижимости Краснодарского края просроченные неплатежи по ипотеке (свыше трех месяцев) достигли 19,8 млрд руб. С начала года эта цифра выросла на 45%. Доля просрочки в портфеле в ипотечном портфеле Кубани, исключая ДДУ, составила 2,45%, говорится в обзоре коллекторского агентства «Долговой консультант».
Рост просрочки по ипотеке на рынке новостроек Кубани за январь-август составил 27% — до 4,5 млрд руб. (доля просрочки — 2,43%).
По данным коллекторского агентства, на ипотечном рынке ЮФО самый высокий рост неплатежей по ипотеке на первичном рынке зафиксирован за восемь месяцев этого года в Адыгее — 47,9% (на вторичном рынке — 44%). Объем просрочки в республике на 1 сентября 2026 года составил на первичном рынке 207 млн руб., на вторичном — 937 млн руб.
Просрочка по ипотеке в Крыму за восемь месяцев 2026 года выросла на первичном рынке на 20,4% (до 130 млн руб.), на вторичном рынке — на 16% (до 1,06 млрд руб.). В Севастополе рост просроченной задолженности на первичном рынке составил 14,8% (до 70 млн руб.), на вторичном — 26% (до 394 млн руб.). Доля просроченной задолженности на первичном и вторичном ипотечных рынках Крыма — 0,37% и 1,18% соответственно, Севастополя — 0,73% и 1,14% соответственно.
Объем просроченных ипотечных кредитов на рынке строящегося жилья в Южном федеральном округе вырос по итогам восьми месяцев 2026 года на 28,4%. Доля просрочки в общем объеме ипотечного портфеля на первичном рынке юга России на 1 сентября этого года составила 1,3%. На рынке вторичного жилья Южного ФО просрочка по ипотеке за восемь месяцев этого года выросла на 38% и достигла 32,2 млрд руб. Доля просрочки в ипотечном портфеле ЮФО на рынке готового жилья составила на конец августа 1,89%.
В России с начала 2026 года объем неплатежей на первичном рынке ипотеки увеличился на 20% на фоне падения портфеля на 10%. Среднемесячный прирост достиг 480 млрд руб., что эквивалентно 1,2% портфеля. За восемь месяцев 2026 года накопленный объем неплатежей по ипотеке под залог договоров долевого участия (ДДУ, ипотека на покупку строящегося жилья) в целом по России превысил 22,5 млрд руб., увеличившись с начала года на 3,85 млрд руб. За 2025 год был отмечен двукратный рост, с 9,3 млрд до 18,7 млрд руб., а за 2024 год — в 1,5 раза, на 3,1 млрд руб.
«В среднем объем неплатежей по ипотеке на вторичном рынке увеличивается по 6,8 млрд руб. ежемесячно, это серьезные темпы. Пересчитывая в среднюю стоимость квадратного метра на “вторичке” в 209 тыс. руб. и среднетиповой метраж квартиры в 40 кв. м, можно предположить, что каждый месяц в стране перестают платить по ипотеке еще по 813 семей»,— прокомментировал генеральный директор коллекторского агентства «Долговой консультант» Денис Аксенов.