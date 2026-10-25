Безбашенный подрядчик
Саратовский комитет продолжает судиться за цены на питьевую воду
Тарифный комитет Саратовской области обжалует решение регионального суда об отмене установленных в Федоровском районе цен на централизованное обеспечение питьевой водой. В решении указано, что кооператив «Чистая вода» незаконно получил комплекс водоснабжения и не имел права заявлять стоимость услуг. Четвертый апелляционный суд рассмотрит дело в ноябре.
Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции принял жалобу на решение Саратовского областного суда о признании недействительным постановления регионального тарифного комитета, установившего стоимость питьевой воды в Федоровском районе. Суд счел, что ведомство зафиксировало тариф на основании ничтожного договора аренды муниципальных объектов водоснабжения. Первое заседание назначено на 10 ноября, выяснил “Ъ”.
Речь идет о тарифах на 2026 год, установленных для потребителей производственного кооператива «Чистая вода». Так, они составляли с 1 января по 30 сентября 45,47 руб. за 1 куб. м, с 1 октября по 31 декабря — 50,51 руб. Административный иск в защиту неопределенного круга лиц подал прокурор Саратовской области.
ПК «Чистая вода» зарегистрировано в селе Калуга Федоровского района 3 апреля 2013 года (Rusprofile). Председателем кооператива является Александр Родак, ему же принадлежит четверть «Чистой воды». Соучредители — Наталья Ахрамеева, Денис Фролов и Павел Романов — имеют аналогичные доли. 2025 год кооператив закончил с выручкой 1,9 млн руб. Прибыль «Чистая вода» не получала с 2019 года.
Как следует из материалов дела, основанием для установления тарифов послужил договор аренды муниципального имущества, заключенный 25 июня 2025 года между администрацией Калужского муниципального образования Федоровского района и ПК «Чистая вода». По договору организация получила четыре водонапорные башни Рожновского, четыре скважины водоснабжения и подземный водопровод протяженностью 23,5 тыс. м. Все эти объекты, согласно выпискам из ЕГРН от 19 марта 2026 года, находились в собственности муниципального образования.
Прокуратура настаивала, что стороны заключили договор аренды с нарушением законодательства: имущество, необходимое для осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения, было передано без конкурса и не в форме концессионного соглашения. По мнению надзорного органа, сделка является ничтожной, а у ПК «Чистая вода» отсутствовало законное основание для владения и пользования объектами водоснабжения. Следовательно, тарифный комитет не вправе был устанавливать для организации тарифы.
Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области с иском не согласился. В отзыве и в суде представитель ответчика настаивал, что оспариваемое постановление принято в пределах полномочий, в надлежащей форме, с соблюдением процедуры и официально опубликовано 28 декабря 2025 года. Кроме того, комитет указал: Арбитражный суд Саратовской области признал договор аренды ничтожным только 26 июня 2026 года — уже после принятия спорного постановления. Ответчик также ссылался на то, что тарифный орган не обязан проверять законность гражданско-правовых договоров, а предписания ФАС России, выдававшиеся комитету по другим организациям, не распространялись на ПК «Чистая вода».
Суд первой инстанции перечисленные доводы отклонил. Он указал: ничтожная сделка не порождает правовых последствий с момента ее совершения, независимо от того, была ли она позднее признана недействительной судом. Кроме того, суд подчеркнул, что тарифы устанавливаются для регулируемых организаций, которые владеют объектами на праве собственности или ином законном основании. Поэтому проверка законности основания владения имуществом входит в компетенцию тарифного органа.
По оценке суда, с учетом срока ввода в эксплуатацию спорных объектов и их технического состояния передача прав владения и пользования объектами водоснабжения могла осуществляться только по концессионному соглашению, а не по договору аренды. Наличие же такого договора, по мнению суда, создало преференцию конкретному оператору и ограничило других участников рынка. При этом суд признал, что формально постановление № 189 было принято уполномоченным органом и опубликовано в установленном порядке. Однако по существу оно противоречит федеральному законодательству — в частности, положениям ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и антимонопольного законодательства.