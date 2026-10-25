Безбашенный подрядчик

По оценке суда, с учетом срока ввода в эксплуатацию спорных объектов и их технического состояния передача прав владения и пользования объектами водоснабжения могла осуществляться только по концессионному соглашению, а не по договору аренды. Наличие же такого договора, по мнению суда, создало преференцию конкретному оператору и ограничило других участников рынка. При этом суд признал, что формально постановление № 189 было принято уполномоченным органом и опубликовано в установленном порядке. Однако по существу оно противоречит федеральному законодательству — в частности, положениям ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и антимонопольного законодательства.