В Краснодаре общественным транспортом на работу добирается 41% горожан

Общественный транспорт для поездок на работу использует 41% работающих жителей Краснодара. Это на 7 процентных пунктов (п. п.) больше, чем в 2024 году. Такие данные публикует сервис SuperJob. По данным исследования портала, автомобилем до работы добирается 39% жителей краевого центра, что на 12 п. п. меньше, чем в 2024-м.