В Краснодаре общественным транспортом на работу добирается 41% горожан
Общественный транспорт для поездок на работу использует 41% работающих жителей Краснодара. Это на 7 процентных пунктов (п. п.) больше, чем в 2024 году. Такие данные публикует сервис SuperJob. По данным исследования портала, автомобилем до работы добирается 39% жителей краевого центра, что на 12 п. п. меньше, чем в 2024-м.
Согласно опросу, проведенному SuperJob среди 800 жителей столицы Кубани, на машине до работы в Краснодаре жители стали добираться на 7 минут дольше, чем два года назад. Поездка в среднем занимает 54 минуты. Дорога на общественном транспорте стала короче на 9 минут и составляет 51 минуту. Краснодарцы считают идеальным — добираться до работы за 18 минут.
Отмечается, что в Краснодаре дорога на автомобиле до работы — самая долгая среди всех 22 крупнейших городов России, участвовавших в исследовании. В Краснодаре и Тюмени дорога на общественном транспорте занимает меньше времени, чем на машине.
Чаще всего общественным транспортом для поездок на работу пользуются жители Москвы (65%), Санкт-Петербурга (57%) и Новосибирска (50%). Наибольшая доля автомобилистов — в Казани (55%), Хабаровске (54%), Тольятти (53%) и Красноярске (52%). В Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми и Самаре пассажиров общественного транспорта больше, чем автомобилистов, хотя в 2024 году соотношение было обратным.
«Ситуация с топливом во втором полугодии 2026 года изменила транспортные потоки во многих мегаполисах. Доля трудоустроенных граждан, которые добираются до работы на машине, снизилась, а доля пассажиров общественного транспорта выросла. В Москве и Санкт-Петербурге дорога на работу общественным транспортом по-прежнему занимает около часа, на автомобиле — 43 минуты»,— комментируют в SupperJob.