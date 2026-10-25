26 октября в Татарстане ожидается до +14 градусов
Ночью прогнозируют заморозки до -8
В понедельник, 26 октября, на территории Татарстана ожидается до +14 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.
Ночью и утром местами возможен туман. Температура воздуха ночью составит от +1 до -4 градусов, в восточных и южных районах до -8 градусов, днем прогреется до показателей от +9 до +14 градусов.
В Казани ночью температура составит от -1 до +1 градуса, в низинах до -3 градусов. Днем максимальная температура составит от +11 до +13 градусов.