Удар БПЛА по предприятию в Прикамье квалифицируют как теракт
Следственный комитет будет расследовать «преступления украинских вооруженных формирований против мирных жителей Пермского края, Запорожской области и Донецкой Народной Республики» Об этом сообщает пресс-служба СКР. По данным «Ъ-Прикамье», следком возбудит уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт). Расследованием займется Главное следственное управление СКР.
Напомним, сегодня стало известно, что атаке украинских БПЛА подвергся промышленный объект на севере Прикамья. В результате налета пострадали пять человек — сотрудников предприятия.