Удар БПЛА по предприятию в Прикамье квалифицируют как теракт

Следственный комитет будет расследовать «преступления украинских вооруженных формирований против мирных жителей Пермского края, Запорожской области и Донецкой Народной Республики» Об этом сообщает пресс-служба СКР. По данным «Ъ-Прикамье», следком возбудит уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт). Расследованием займется Главное следственное управление СКР.