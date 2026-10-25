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Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
Прикамье

Удар БПЛА по предприятию в Прикамье квалифицируют как теракт

Следственный комитет будет расследовать «преступления украинских вооруженных формирований против мирных жителей Пермского края, Запорожской области и Донецкой Народной Республики» Об этом сообщает пресс-служба СКР. По данным «Ъ-Прикамье», следком возбудит уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт). Расследованием займется Главное следственное управление СКР.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Напомним, сегодня стало известно, что атаке украинских БПЛА подвергся промышленный объект на севере Прикамья. В результате налета пострадали пять человек — сотрудников предприятия.