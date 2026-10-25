Франк Артига ушел из «Рубина», Олег Кузьмин назначен и. о. тренера клуба

«Благодарен руководству клуба за оказанное доверие. Я постараюсь помочь команде выправить ситуацию. Для меня “Рубин” — это родной клуб, где я провел важный этап игровой карьеры и где начал тренерский путь. Постараюсь сделать все от себя зависящее для того, чтобы улучшить наши результаты и игру», — передает слова Олега Кузьмина пресс-служба клуба.