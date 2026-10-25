Франк Артига ушел из «Рубина», Олег Кузьмин назначен и. о. тренера клуба
Казанский «Рубин» объявил об уходе главного тренера Франка Артиги. Исполняющим обязанности назначен его бывший ассистент Олег Кузьмин, который будет работать с командой как минимум до зимней паузы, сообщает пресс-служба клуба.
«Футбольный клуб „Рубин“ благодарит испанского специалиста за работу и преданность делу, а также желает ему удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.
Решение принято после поражения в матче 12-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (0:2) — оно стало для казанцев четвертым подряд. Спортивный директор «Рубина» Константин Дзюба заявил «БИЗНЕС Online», что Франк Артига не выполнил поставленные задачи: речь идет о переходе на атакующий футбол, улучшении результатов и развитии молодых игроков.
Олег Кузьмин будет готовить команду к ближайшим матчам со «Спартаком» и «Факелом».
«Благодарен руководству клуба за оказанное доверие. Я постараюсь помочь команде выправить ситуацию. Для меня “Рубин” — это родной клуб, где я провел важный этап игровой карьеры и где начал тренерский путь. Постараюсь сделать все от себя зависящее для того, чтобы улучшить наши результаты и игру», — передает слова Олега Кузьмина пресс-служба клуба.