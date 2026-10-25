Бывший застройщик пермского зоопарка продает производство цемента в Кунгуре

АО «РЖДстрой» выставило на торги имущественный комплекс в Кунгуре по ул. Бачурина, 76а. Как следует из конкурсной документации, размещенной на площадке «РТС-тендер», в состав лота включены более 20 объектов недвижимого имущества общей площадью 6,1 тыс. кв. м. Среди них лесопильный цех, цех известкового молока, проходная, склады, площадка для хранения цемента и другие объекты. Начальная цена составляет 26,2 млн руб., шаг аукциона — 5%. Для участия в торгах потенциальный покупатель должен внести задаток в размере 2,615 млн руб. Процедура проводится в рамках реализации непрофильных активов компанию.