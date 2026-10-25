В Махачкале с января 2027 года на маршруты выйдет 141 новый автобус

Закупку разбили на две части. По федеральному проекту «Развитие общественного транспорта» город получит 78 автобусов среднего класса. Еще 63 машины — 36 больших и 27 средних — предусмотрены по госпрограмме «Развитие транспортной системы». Обе заявки одобрил Минтранс России. Ранее первый заместитель мэра Гаджимурад Муртазалиев сообщил РИА «Дагестан», что автобусы будут работать по регулируемому тарифу. На эти перевозки администрация предусмотрела 658 млн руб. в бюджете на 2027 год и 798 млн руб. на 2028 год.