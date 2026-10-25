В Махачкале с января 2027 года на маршруты выйдет 141 новый автобус
С 1 января 2027 года на муниципальные маршруты Махачкалы должны выйти 141 новый автобус. Об этом сообщил врио председателя правительства Дагестана Магомед Рамазанов. Его цитирует пресс-служба республиканского правительства.
Однако речь пока не о полностью поставленной партии: по данным Минтранса республики на 6 октября, перевозчики оформили договоры на 113 машин, а документы на оставшиеся 28 еще готовили. Восемь автобусов прошли заводскую приемку и отправились в город. Власти рассчитывали завершить поставки до 1 декабря 2026 года.
Закупку разбили на две части. По федеральному проекту «Развитие общественного транспорта» город получит 78 автобусов среднего класса. Еще 63 машины — 36 больших и 27 средних — предусмотрены по госпрограмме «Развитие транспортной системы». Обе заявки одобрил Минтранс России. Ранее первый заместитель мэра Гаджимурад Муртазалиев сообщил РИА «Дагестан», что автобусы будут работать по регулируемому тарифу. На эти перевозки администрация предусмотрела 658 млн руб. в бюджете на 2027 год и 798 млн руб. на 2028 год.
Техника предназначена для десяти городских маршрутов. Муниципалитет провел конкурсные процедуры и заключил контракты с перевозчиками; подробный перечень направлений ранее опубликовали «Махачкалинские известия». Автобусы должны связать центр с жилыми районами и поселками, в том числе с Новым Хушетом, Ватаном, Учхозом, Семендером, Новым Кяхулаем и Эльтавом. Власти планируют увеличить число маршрутов с регулируемым тарифом: к 2027 году их должно стать 25.
Обновление парка — часть более широкой транспортной реформы. Город переводит перевозки на регулируемый тариф и постепенно заменяет малые маршрутные автобусы транспортом большей вместимости. Новые машины оборудуют кондиционерами, валидаторами безналичной оплаты, навигацией ГЛОНАСС/GPS, USB-разъемами, аудиоинформированием, видеокамерами, Wi-Fi и аппарелями для маломобильных пассажиров. На заседании правительства Ризван Газимагомедов также сообщил, что около 80% автобусов в республике оснащены безналичной оплатой и видеонаблюдением, а движение 83% транспорта отображается на онлайн-картах.