Экс-депутат Дмитрий Анисимов возглавил петербургское «Яблоко»
Его кандидатуру утвердили на конференции регионального отделения
Новым председателем петербургского отделения партии «Яблоко» стал 35-летний Дмитрий Анисимов. Его кандидатуру утвердили на конференции реготделения 24 октября, сообщили в «Яблоке». Ранее эту должность занимала Ольга Цепилова. Заместителями председателя городского отделения стали бывший помощник депутата Егор Карпенков, юрист Александр Кобринский, а также экс-депутат Заксобрания Петербурга Ольга Штанникова.
Господин Анисимов состоит в партии с 2017 года. Работал помощником депутатов Законодательного собрания от «Яблока». В мае 2026 года сам стал депутатом петербургского парламента. «Яблочнику» передали мандат сложившего полномочия Александра Шишлова. На сентябрьских выборах господин Анисимов возглавлял общегородскую часть списка «Яблока» в ЗакС, а также шел под вторым номером в федеральной части списка на выборах в Государственную думу. Из-за отмены регистрации партсписков участвовал в выборах только по одномандатным округам, но не смог набрать необходимого для избрания количества голосов.
В состав бюро петербургского «Яблока» вошли, кроме председателя и его заместителей, экс-депутат ЗакСа Борис Вишневский (признан в РФ иностранным агентом), юрист Давид Зудин, гражданский активист Егор Кравцов, члены партии Владимир Молодоженя и Андрей Овинский, а также политолог Дмитрий Хорзов и экс-глава фракции «Яблоко» в Заксобрании Петербурга Александр Шишлов.