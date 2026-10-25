Экс-депутат Дмитрий Анисимов возглавил петербургское «Яблоко»

В состав бюро петербургского «Яблока» вошли, кроме председателя и его заместителей, экс-депутат ЗакСа Борис Вишневский (признан в РФ иностранным агентом), юрист Давид Зудин, гражданский активист Егор Кравцов, члены партии Владимир Молодоженя и Андрей Овинский, а также политолог Дмитрий Хорзов и экс-глава фракции «Яблоко» в Заксобрании Петербурга Александр Шишлов.