«Яблочнику» Дмитрию Анисимову передали мандат выбывшего из ЗакСа Шишлова

Заместитель председателя петербургского отделения партии «Яблоко» Дмитрий Анисимов занял вакантное место 50-го депутата Законодательного собрания Петербурга седьмого созыва. Санкт-Петербургская избирательная комиссия вручила мандат политику 14 мая, сообщили в пресс-службе партии. Седьмой созыв завершит свою работу уже предстоящим летом.

Дмитрий Анисимов занял место бывшего руководителя фракции «Яблоко» в парламенте Александра Шишлова, сложившего полномочия в конце апреля

Фото: пресс-служба партии «Яблоко»

Дмитрий Анисимов занял место бывшего руководителя фракции «Яблоко» в парламенте Александра Шишлова, сложившего полномочия в конце апреля. Господин Шишлов покинул ЗакС после решения Петроградского райсуда, который признал его виновным в «публичной демонстрации символики экстремистских организаций» (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ) и назначил штраф 1,5 тыс. рублей. Политики, привлеченные к ответственности по этой статье, год не могут участвовать в выборах любого уровня.

В партии заявляют, что Дмитрий Анисимов планирует активно защищать конституционные права граждан и вести законодательную борьбу за свободу интернета, в том числе против блокировки Telegram. «Я уверен, что мы продолжим принципиальную линию партии: последовательно отстаивать мир, свободу и жизнь без страха»,— приводит «Яблоко» слова господина Анисимова.

Политик также намерен участвовать в выборах, которые пройдут в сентябре 2026 года.

Надежда Ярмула