На Кубани за три года бесплатное обучение получили более 17 тысяч бизнесменов
За последние три года более 17 тыс. жителей Краснодарского края прошли обучение по бесплатным бизнес-курсам регионального Центра «Мой бизнес». Об этом «Ъ-Кубань» рассказала руководитель департамента развития бизнеса и ВЭД края Юлия Приходько.
«Образовательные продукты Центра позволяют получить бесплатно необходимый инструментарий для открытия своего дела или масштабирования действующего бизнеса, причем — в удобном формате. Обучение можно проходить, что называется, не отрываясь от производства. В этом году создали и запустили такой продукт — онлайн-курс “Стратегии”»,— рассказала госпожа Приходько.
По ее словам, обучение начинающих и действующих предпринимателей уже сказалось на росте предпринимательской инициативы. Так, за последние пять лет количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае увеличилось более чем на 20%, составив сегодня свыше 323 тыс.
«Малый и средний бизнес формирует долю в 27,7% в валовом региональном продукте, охватывая все сферы экономики Кубани. По количеству субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарский край не только удерживает лидерство в Южном федеральном округе, но и занимает четвертое место в России, уступая только регионам-донорам капитала — Москве, Московской области и Санкт-Петербургу»,— отметила Юлия Приходько.
Она также рассказала, что предприниматели работают в каждой отрасли, развитой на Кубани — от «социалки» до промышленности. Практически 90% всех хозяйствующих субъектов края, по словам руководителя регионального департамента развития бизнеса и ВЭД, — представители малого и среднего бизнеса, в целом — это почти 1,4 млн человек. «По факту, каждый второй житель, занятый в экономике края, так или иначе связан с малым и средним бизнесом»,— резюмировала госпожа Приходько.