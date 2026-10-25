На Кубани за три года бесплатное обучение получили более 17 тысяч бизнесменов

Она также рассказала, что предприниматели работают в каждой отрасли, развитой на Кубани — от «социалки» до промышленности. Практически 90% всех хозяйствующих субъектов края, по словам руководителя регионального департамента развития бизнеса и ВЭД, — представители малого и среднего бизнеса, в целом — это почти 1,4 млн человек. «По факту, каждый второй житель, занятый в экономике края, так или иначе связан с малым и средним бизнесом»,— резюмировала госпожа Приходько.