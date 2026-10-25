В Карелии полностью отменили ограничения на продажу топлива
Лимиты при отпуске бензина на АЗС в Республике больше не действуют
В Карелии с 24 октября полностью отменили ограничения на продажу топлива на автозаправочных станциях. Теперь автомобилисты могут приобретать бензин и дизельное топливо без лимитов по объему, в том числе в канистры и другую тару. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
«С 24 октября все лимиты на продажу топлива в Карелии отменены»,— написал губернатор в социальных сетях.
Решение приняли по итогам заседания правительства республики и штаба по вопросам обеспечения региона нефтепродуктами. Участникам рынка рекомендовали снять временные ограничения на отпуск моторного топлива на АЗС.
По словам господина Парфенчикова, отменить лимиты удалось благодаря улучшению ситуации с топливом в России и совместной работе региональных властей, топливного штаба и нефтегазовых компаний.
Ограничения перестали действовать с 00:00 24 октября.