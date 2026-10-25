В Карелии полностью отменили ограничения на продажу топлива

В Карелии с 24 октября полностью отменили ограничения на продажу топлива на автозаправочных станциях. Теперь автомобилисты могут приобретать бензин и дизельное топливо без лимитов по объему, в том числе в канистры и другую тару. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков.