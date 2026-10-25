Два человека погибли в столкновении фуры и легковушки на трассе «Сибирь»

Авария, по информации ведомства, произошла сегодня на 671 км автодороги. 25-летний водитель Toyota Corona Premio не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом Shacman. Два пассажира легковушки — мужчины 23 и 25 лет — скончались на месте до приезда скорой помощи, водитель Toyota госпитализирован в больницу.