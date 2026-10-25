В Краснодарском крае объявили авиационную опасность

«Если вы в здании — отойдите от окон, укройтесь в защищенном помещении (защитное сооружение, заглубленное помещение, подвал). Если вы на улице — укройтесь в ближайшем защищенном помещении или в складках местности. Если вы в транспорте — выйдите и укройтесь в ближайшем защищенном помещении или в складках местности. При обнаружении обломков взрывных устройств, не подходите к ним — звоните 112»,— говорится в сообщении.