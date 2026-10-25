В Краснодарском крае объявили авиационную опасность
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На территории Краснодарского края объявили авиационную опасность. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в настоящее время существует угроза падения взрывных устройств.
«Если вы в здании — отойдите от окон, укройтесь в защищенном помещении (защитное сооружение, заглубленное помещение, подвал). Если вы на улице — укройтесь в ближайшем защищенном помещении или в складках местности. Если вы в транспорте — выйдите и укройтесь в ближайшем защищенном помещении или в складках местности. При обнаружении обломков взрывных устройств, не подходите к ним — звоните 112»,— говорится в сообщении.
Напомним, беспилотная опасность действовала на территории Краснодара на протяжении почти всей ночи 25 октября. Как писал «Ъ-Кубань», сирены, извещающие жителей краевого центра о необходимости соблюдать меры предосторожности, начали звучать около полуночи. Отмену сигнала «Атака БПЛА» объявили только в 5 часов утра. О жертвах и разрушениях не сообщается.
«Фиксаций над нашим воздушным пространством не наблюдаем. В случае возникновения угрозы незамедлительно сообщим!»— сообщил МАХ-канал «Радар Краснодар БПЛА» в 11:00.