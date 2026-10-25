Екатеринбургский зоопарк проведет День тыквы
Екатеринбургский зоопарк 26 октября проведет акцию «День тыквы». Об этом сообщили в соцсетях зоопарка.
«Каждый год мы устраиваем день, где тыква становится центральным символом праздника»,— говорится в сообщении.
Посетители смогут обменять принесенные тыквы на сувениры — обмен будет идти с 10:00 до 18:00, в течение дня также пройдет конкурс на самую большую тыкву. Овощи плохого качества учреждение не принимает.
В программе дня — мастер-класс «Тыква для пернатых» и показательное кормление попугаев. Оба мероприятия пройдут в павильоне «Центральный» на втором этаже. Дополнительная плата за них не требуется, но входной билет в зоопарк нужно купить.