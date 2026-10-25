Вышестоящий суд проверит приговор топ-менеджеру новосибирского предприятия ОПК
Новосибирский областной суд назначил на 30 октября рассмотрение апелляционного представления прокуратуры и жалобы защиты на приговор директору по режиму и кадрам АО НПО «Луч» Василию Белендиру. Информация об этом появилась в картотеке суда.
Приговор топ-менеджеру новосибирского предприятия ОПК Ленинский райсуд огласил 27 июля. Его признали виновным в коммерческом подкупе (ч. 8 ст. 204 УК РФ, от семи до 12 лет заключения) и дали четыре с половиной года колонии строгого режима с конфискацией в доход государства 3,8 млн руб.
Суд применил к обвиняемому ст. 64 УК РФ, которая позволяет назначить более мягкое наказание, чем предусмотрено санкцией инкриминируемой статьи УК.
В основу уголовного дела легли материалы УФСБ по Новосибирской области. По версии следствия, с декабря 2019-го по сентябрь 2024 года обвиняемый через посредника получал «откаты» за заключение контрактов и подписание договора аренды помещений. Общий размер коммерческого подкупа составил около 3,9 млн руб. Осенью 2024 года суд по ходатайству следствия заключил топ-менеджера под стражу.