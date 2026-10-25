Вышестоящий суд проверит приговор топ-менеджеру новосибирского предприятия ОПК

В основу уголовного дела легли материалы УФСБ по Новосибирской области. По версии следствия, с декабря 2019-го по сентябрь 2024 года обвиняемый через посредника получал «откаты» за заключение контрактов и подписание договора аренды помещений. Общий размер коммерческого подкупа составил около 3,9 млн руб. Осенью 2024 года суд по ходатайству следствия заключил топ-менеджера под стражу.