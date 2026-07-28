Топ-менеджера предприятия ВПК Новосибирска посадили на 4,5 года за коррупцию

В Ленинском райсуде Новосибирска завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении директора по режиму и кадрам АО НПО «Луч» 49-летнего Василия Белендира. Топ-менеджера признали виновным в двух преступлениях, предусмотренных ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере), и приговорили к четырем с половиной годам колонии строгого режима с конфискацией в доход государства 3,8 млн руб. Об этом «Ъ-Сибирь» рассказали источники, знакомые с ходом судебного процесса.

Суд применил к обвиняемому ст. 64 УК РФ, которая позволяет назначить более мягкое наказание, чем предусмотрено санкцией инкриминируемой статьи УК. За один только эпизод ч. 8 ст. 204 УК РФ топ-менеджеру грозило от семи до 12 лет заключения.

В основу уголовного дела легли материалы УФСБ по Новосибирской области. По версии следствия, с декабря 2019-го по сентябрь 2024 года обвиняемый через посредника получал «откаты» за заключение контрактов и подписание договора аренды помещений. Общий размер коммерческого подкупа составил около 3,9 млн руб. Осенью 2024 года суд по ходатайству следствия заключил топ-менеджера под стражу.

Илья Николаев