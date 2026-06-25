Минтранс РФ предлагает разрешить беспилотные трамваи в Нижегородской области

Минтранс РФ предлагает включить Нижегородскую область в список регионов, где в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) будет разрешено движение беспилотных трамваев. Соответствующий проект постановления правительства РФ министерство опубликовало на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С 2025 года беспилотные трамваи запустили в Москве

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ С 2025 года беспилотные трамваи запустили в Москве

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным федерального Минтранса, предложение о введении в Нижегородской области ЭПР для беспилотных трамваев поступило осенью 2025 года от губернатора Глеба Никитина.

Как пишет «Ъ», с июля 2024 года возможность запускать на маршруты беспилотные трамваи существует в Москве и Санкт-Петербурге. Первый трамвай такого типа в Москве запустили в 2025 году. Сейчас на столичных маршрутах работают четыре. Они сделаны на базе трехсекционной модели «Витязь». К концу этого года мэрия Москвы обещает увеличить число беспилотных составов трамваев до 15, а к 2030 году — до 400 штук. В Санкт-Петербурге беспилотных трамваев пока не появилось.

Как писал «Ъ-Приволжье», в октябре 2025 года правительство Нижегородской области и АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ) заключили соглашение о сотрудничестве при модернизации транспорта. Стороны рассматривают возможность участия ТМХ в развитии метро, трамвайной и троллейбусной систем. Также участники соглашения намерены прорабатывать внедрение беспилотных систем управления общественным транспортом.

Андрей Репин