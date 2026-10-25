Алексан Мкртчян: винодельням Новороссийска не хватает гостиничного сервиса
Винному туризму сегодня не хватает мест для размещения гостей. Об этом «Ъ-Новороссийск» рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян. По его словам, сейчас большинство виноделен на территории Краснодарского края в целом и Новороссийска в частности имеют крайне скромный номерной фонд, чтобы можно было говорить о развитии там энотуризма.
«Ну, что такое восемь номеров? Или дегустационные залы на 30-40 человек? В “Абрау-Дюрсо” хоть свадьбу можно провести, или день рождения, или мероприятия, или какой-то конгресс. Нужно думать именно в эту сторону. Не просто там приехала семья на частном автомобиле на дегустацию, а централизованная туристическая группа на большом автобусе. Ни один дегустационный зал, ни одно винохозяйство с такой вместимостью, как сейчас, себя не окупит»,— говорит господин Мкртчян.
По его словам, опыт западных хозяйств, в первую очередь итальянских, испанских и французских, показывает, что до 30% прибыли виноделен делают экскурсии, которые идут нон-стопом. На экскурсиях, отмечает собеседник «Ъ-Новороссийск», люди покупают вино, многие — ящиками, заказывая доставку до дома во Франции или в Великобритании.
«Это нужно делать и нашим винным фермерам. Приехал, допустим, человек из условного Мурманска или Сыктывкара. Он не будет покупать по 10-20 бутылок, он купит максимум одну-две бутылки, потому что ему надо потом еще в этот Мурманск доехать или долететь. А нужно так: захотел человек купить, допустим, 10 ящиков разного вина, и ему эти ящики централизовано от винодельни доставили в этот же условный Сыктывкар. Поэтому пока наш энотуризм находится в зачаточном состоянии»,— говорит вице-президент Альянса туристических агентств
Он также считает, что в винных хозяйствах должно быть не по 8-10 номеров, как сейчас, а минимум по 40 и больше. Кроме того, по мнению Алексана Мкртчяна, нужно добавлять дегустацию вин и какие-то другие активности, например: продажу керамики, улиточные фермы, выставки произведений искусства, устраивать фотосессии, организовывать лектории.
«Кстати, экскурсии могут быть доступные и вполне не дешевые. Допустим, в “Абрау-Дюрсо” можно заказать экскурсию условно за 1800 руб., а можно в той же “Сикоре” — за 120 тыс. Разброс цен огромный, все зависит от того: какие вина дегустируют — простые, или марочные, или элитные, которые являются штучным товаром»,— рассказывает господин Мкртчян.
По его словам, будущее у энотуризма Новороссийска гигантское, но первое, о чем нужно думать производителям продукции — это не о том, как производить вино, что к энотуризму никакого отношения не имеет, а о том, где жить людям, чем занять людей в винных хозяйствах. «Если владельцы винных хозяйств будут думать не только о производстве вина, а о том, о чем я сказал, развитие энотуризма в Новороссийске безграничное»,— резюмировал вице-президент Альянса туристических агентств.