Алексан Мкртчян: винодельням Новороссийска не хватает гостиничного сервиса

«Ну, что такое восемь номеров? Или дегустационные залы на 30-40 человек? В “Абрау-Дюрсо” хоть свадьбу можно провести, или день рождения, или мероприятия, или какой-то конгресс. Нужно думать именно в эту сторону. Не просто там приехала семья на частном автомобиле на дегустацию, а централизованная туристическая группа на большом автобусе. Ни один дегустационный зал, ни одно винохозяйство с такой вместимостью, как сейчас, себя не окупит»,— говорит господин Мкртчян.