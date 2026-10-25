СКР расследует атаку беспилотников на Омск
Следственный комитет России (СКР) будет расследовать преступления украинских вооруженных формирований против мирных жителей нескольких регионов, в том числе Омской области, рассказали в ведомстве.
Накануне при атаке БПЛА на Омск пострадали три человека, сообщил глава региона Виталий Хоценко. БПЛА нанесли удар по северному промышленному узлу Омска, а также по логистическому центру Ozon.
Вчера атакам беспилотников также подверглись Брянская и Белгородская области, Донецкая Народная Республика. В общей сложности в них погибли пять человек.