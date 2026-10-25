В Удмуртии рассмотрят законопроект о промысловой охоте на бурых медведей
Госсовет Удмуртии рассмотрит законопроект о включении бурых медведей в перечень охотничьих ресурсов, доступных для промысловой охоты. Распоряжение о внесении документа на рассмотрение в парламент подписала врио главы Удмуртии Ольга Абрамова. Оно опубликовано на сайте кабмина.
По федеральному законодательству промысловая охота (№209-ФЗ) — охота юрлиц и ИП в целях заготовки, производства и продажи полученной продукции. Речь идет не о путевках для любительской охоты. В редакции закона Удмуртии об охотничьих ресурсах для промысловой охоты от 2015 года, в перечень входят белки, бобры, волки, кроты, куницы, лисицы, норки американские, ондатры и хори.
Очередное заседание Госсовета Удмуртии состоится 27 октября.
Напомним, 25 сентября на заседании совета по охоте и охотничьему хозяйству при минприроды Удмуртии обсуждался вопрос о разрешении отстрела бурых медведей и волков в природных парках и заказниках. Это должно позволить системно управлять популяцией хищников. По данным Госсовета республики, почти 50% выданных лицензий на отстрел медведей в Удмуртии остаются неосвоенными из-за сложности добычи, высокой стоимости услуг охотничьих хозяйств и трофейной избирательности: охотники предпочитают отстреливать крупных самцов, а мелкие особи особого интереса для них не представляют.
Сейчас в республике насчитывается около 1,3 тыс. косолапых. В нынешнем периоде охоты, по 1 августа 2027 года, к добыче разрешено 278 бурых медведей. В 2026 году они нападали на людей не менее чем в 13 субъектах РФ. Удмуртии в этом числе нет.