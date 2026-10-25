В Удмуртии рассмотрят законопроект о промысловой охоте на бурых медведей

По федеральному законодательству промысловая охота (№209-ФЗ) — охота юрлиц и ИП в целях заготовки, производства и продажи полученной продукции. Речь идет не о путевках для любительской охоты. В редакции закона Удмуртии об охотничьих ресурсах для промысловой охоты от 2015 года, в перечень входят белки, бобры, волки, кроты, куницы, лисицы, норки американские, ондатры и хори.