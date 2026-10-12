Минприроды Удмуртии не зафиксировало нападений медведей в 2026 году
С августа такие случаи зарегистрировали в 13 регионах России
12.10.2026, 08:35
Ежегодно в Минприроды Удмуртии поступает не более 10–15 сообщений о встречах с косолапыми. В этом году обращений о нападениях на людей и животных не было, сообщили в ведомстве.
По данным министерства, в течение последних пяти лет количество сообщений о встречах с медведями остается практически неизменным. По каждому обращению сотрудники выезжают на место.
В ведомстве отмечают, что медведи обычно избегают человека, а встречи с ними чаще всего носят случайный характер — например, во время сбора грибов и ягод.
В России ситуация в этом году обострилась в ряде регионов. По данным РБК , с 1 августа по 5 октября нападения медведей на людей зарегистрировали в 13 субъектах РФ. Среди наиболее резонансных случаев — гибель туристки после нападения медведя возле поселка Артыбаш в Республике Алтай 19 августа. В Минприроды России связывают выходы хищников к людям в том числе с доступностью пищевых отходов возле населенных пунктов, а эксперты отмечают возможную нехватку природных кормов.