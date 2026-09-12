Половина лицензий на отстрел медведей в Удмуртии остается неиспользованной

Почти 50% выданных лицензий на отстрел медведей в Удмуртии остаются неосвоенными из-за сложности добычи, высокой стоимости услуг охотничьих хозяйств и трофейной избирательности. Вопрос о регулировании численности косолапых поднимался на круглом столе в Госсовете республики 11 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

«Охотники преимущественно стремятся добыть крупного взрослого самца, а молодые пока еще мелкие особи не представляют особого интереса. Между тем как раз молодые медведи из-за неопытности чаще всего выходят к населенным пунктам в поисках еды и могут представлять угрозу для людей и домашних животных»,— пишет пресс-служба республиканского парламента.

Сейчас в республике насчитывается около 1,3 тыс. медведей, сообщил замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Алексей Останин. В нынешнем периоде охоты, по 1 августа 2027 года, к добыче разрешено 278 бурых медведей. По Налоговому кодексу ставка сбора за одного медведя составляет 3 тыс. руб.

По открытым данным, местные организации предлагают осенние охотничьи туры на медведя на овсах в среднем от 50—60 тыс. руб. Стоимость трофея весом свыше 200 кг, в которую включены мясо и шкура, а также первичная обработка, может достигать 130—140 тыс. руб.