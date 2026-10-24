Губернатор Вячеслав Федорищев поздравил «Акрон» и «Крылья Советов» с победами
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил «Акрон» и «Крылья Советов». Обе футбольные команды региона победили в 12-м туре Российской-премьер-лиги (РПЛ).
«Акрон» в Самаре победил московское «Динамо» со счетом 3:1, прервав семиматчевую победную серию столичного клуба в чемпионате России. «Крылья Советов» на выезде выиграли у казанского «Рубина» с результатом 2:0.
«Отличные игры! Надо биться дальше»,— написал самарский губернатор в своем канале в Max.