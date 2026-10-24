Погоня ГИБДД за «Ладой» с подростками под Тюменью завершилась аварией
Тюменская Госавтоинспекция устроила почти 100-километровую погоню за автомобилем «Лада Гранта», водитель которого проигнорировал требование об остановке, сообщили в пресс-службе ведомства. Преследование закончилось аварией в Ярковском районе.
Ночью на 35-м км трассы Тюмень — Ханты-Мансийск водитель машины не остановился по сигналу инспекторов ДПС. Сотрудники начали преследование, которое длилось почти 100 км.
На 129-м км трассы «Лада» врезалась в ехавшую впереди фуру, после чего ее отбросило на попутную Honda. От удара у легкового автомобиля сорвало крышу.
Как выяснилось, в салоне находились трое тюменских подростков в возрасте 14, 16 и 17 лет. За рулем сидел 17-летний юноша, который взял машину у матери без спроса, чтобы поехать в Ишим.
Все трое получили травмы и были госпитализированы, автоинспекторы оказали им первую помощь до приезда медиков. Обстоятельства происшествия устанавливаются.