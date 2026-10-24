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Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
Урал

В Березовском Audi насмерть сбила 73-летнего пешехода

В Березовском на 24-м км автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск автомобиль Audi сбил 73-летнего пешехода, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области. ДТП произошло около 16:25 в зоне проведения дорожных работ.

Госавтоинспекция Свердловской области

По предварительным данным, пожилой мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте слева направо по ходу движения транспорта. От полученных травм пешеход скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи.
За рулем иномарки находился 28-летний водитель со стажем 10 лет, проверка показала, что он был трезв. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, обстоятельства случившегося устанавливаются.
Анна Капустина